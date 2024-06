El nou hotel de Sabadell, a punt l’any 2026

El primer HolidayInn Express & Suites d’Espanya obrirà les portes a principis del 2026. Aquest dimecres s’ha celebrat la tradicional col·locació de la primera pedra, que en aquest cas ha estat la plantació d’una olivera, davant d’un centenar de persones, entre els quals, representants d’entitats econòmiques, empresarials i polítiques, entre les quals, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i el president de la Cambra de Sabadell, Ramon Alberich.

“Hi haurà 260 places hoteleres per donar servei a la ciutat, a l’Aeroport, a la universitat i als grans esdeveniments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest projecte, del qual esperem que serveixi perquè generi més inversions a la zona, destaquen aspectes com la circularitat, la inclusivitat i la mobilitat sostenible”, ha apuntat Carlos Madrid, director general d’Europa Center Iberia.

El promotor alemany invertirà més de 15 milions d’euros en el seu segon hotel a Espanya i generarà una quinzena de nous llocs de treball. El nou allotjament tindrà 130 habitacions (110 estàndards i 20 suites equipades amb cuina), repartides en cinc plantes.

Un dels requisits que ha hagut de complir és que no pot ser excessivament alt pel risc que comporta la seva ubicació, tenint en compte la seva proximitat amb l’Aeroport de Sabadell. “Un dels nostres objectius fonamentals és que a la ciutat hi passin coses bones, i avui n’és un bon exemple. Nosaltres no creem riquesa, sinó que facilitem les coses perquè altres ho feu, i aquest és un exemple més de quan fem bé les coses plegats, el públic i el privat. Si us va bé a vosaltres, també anirà bé a la ciutat de Sabadell”, ha assegurat Farrés.

Entre els serveis, el nou hotel disposarà de piscina exterior, pàrquing per a 47 bicicletes, gimnàs i vuit carregadors ultraràpids per a vehicles elèctrics. La parcel·la, amb més de 7.000 m², situada al xamfrà dels carrers de la Vall Moranta i de Can Diviu, entre l’ermita de Sant Pau de Riu-sec i l’empresa de materials de construcció Leroy Merlin, també tindrà un espai de restauració de 1.000 m².