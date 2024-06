Diverses figures, entitats o edificis emblemàtics de Sabadell tenyiran de llum i color la nit de Sant Joan. I en sentit literal, ja que Sabadell compta amb la seva pròpia línia de petards. La font de Can Rull, la bateria del Gripau de les Bruixes del Nord, el petard de la Torre de l’Aigua, el brollador de llum del Mercat Central o la font de colors del Castell de Can Feu. Ha estat idea original de la botiga Petards 4×4, al carrer de Fuerteventura, als Merinals.

“Sempre hem volgut diferenciar-nos amb productes que fessin honor a la ciutat”, explica Sandra Córcoles, propietària de la botiga. “Aquest any, per exemple, hem creat pirotècnia del drac Antonot, en homenatge a les Forques de Can Deu, i bateria de petards que hem anomenat ‘Sabadell, Ciutat Tèxtil’“, afegeix. Aquestes dues noves idees han vingut inspirades perquè enguany Sabadell és Capitalitat de la Cultura 2024, explica la propietària de la botiga. També pels fanàtics del CE Sabadell hi ha opcions, ‘La Font del Cor’ o ‘L’Estadi Nova Creu Alta’ “sempre agraden molt”.

Els productes, com és habitual, estan classificats en tres nivells de perillositat. Córcoles recorda que “sempre hem de fer un ús responsable d’aquests productes i seguir tots els consells i criteris de seguretat“.

Creix la venda online i l’interès pels petards de llum i color

L’interès per la pirotècnia de color i lluminositat, com les fonts o algunes bateries, ha anat creixent amb els anys. Com les bombetes o les bengales, sempre productes estrella entre els més petits. “Sí que hi ha un públic que li agrada molt el tro, però, últimament, tiren més un altre tipus de productes”, explica la propietària de Petards 4×4. El que també ha crescut en els darrers anys és la venda online, que s’ha popularitzat per evitar trobar-se que els petards més populars han quedat fora d’estoc. “També ha incrementat la comanda i recollida a la botiga, així els clients s’estalvien cues”, conclou Córcoles.

