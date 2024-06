La setmana passada, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va presentar l’Operació Calor d’aquest estiu a la ciutat. Una de les novetats era l’ampliació de la xarxa de refugis climàtics, amb la incorporació de nous casals cívics gestionats per la Generalitat de Catalunya. Tal com es mostrava en el mapa, el consistori preveia que aquests es poguessin utilitzar com a zones de benestar per als veïns en cas de viure onades de calor. Entre ells, hi hauria els equipaments d’Arraona Els Merinals i la Roureda.

Amb tot, però, la Generalitat ha volgut matisar que aquest 2024 només obrirà el Casal Cívic i Comunitari Sabadell – Torre Romeu, a banda de la resta de centres cívics, biblioteques i piscines -tots ells, d’àmbit municipal- que integren la xarxa de refugis climàtics a Sabadell.

Fonts municipals han sortit al pas de la postura de la Generalitat en les últimes hores. Segons expressen des del consistori, els horaris que es van posar es van validar amb les direccions dels centres i són els que apareixien als webs. “Retirarem la informació del web municipal de moment fins que tinguem resposta de la Generalitat”, assegurant que s’està intentant abordar la qüestió per aclarir-ho. L’Ajuntament ha expressat la seva incomprensió per la discrepància generada després que l’any passat alguns d’aquests equipaments ja fossin considerats refugis climàtics. El Govern local considera que són importants per a la ciutadania i que cal poder-los obrir.