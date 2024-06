Falta tot just una setmana per entrar en l’estiu meteorològic i Sabadell es prepara pel previsible increment de les temperatures en els pròxims mesos. Com cada any, la ciutat disposarà d’un seguit de protocols, instruments i espais per fer front a la pujada del mercuri. Enguany, la temporada arriba amb algunes novetats, com la instal·lació de nous tendals en escoles o la presència de més punts d’aigua i refugis climàtics. “Com a Ajuntament, hem de donar resposta perquè tots els ciutadans puguin passar l’estiu en les millors condicions”, ha resumit l’alcaldessa Marta Farrés en la presentació de l’Operació Calor.

El dispositiu estiuenc impulsat per l’Ajuntament afegeix una prova pilot a l’Escola Joaquim Blume, amb la col·locació d’un nou tendal per garantir l’ombra en el pati de l’equipament. L’objectiu del consistori és que es pugui posar en marxa a tots els centres educatius de cara a l’any que ve. A banda, s’amplia la xarxa de refugis climàtics -més d’una vintena- després que s’hagin afegit espais als Merinals, la Roureda i Gràcia incloent-hi aquest any els casals i centres cívics de la Generalitat de Catalunya.

A més, en col·laboració amb Aigües de Sabadell, la ciutadania disposarà de nous punts d’aigua -més de 200 fonts, algunes reparades en els darrers mesos-, que es podran consultar per part de la ciutadania en un mapa interactiu. En cas de viure una onada de calor, es posaran en marxa altres sortidors d’aigua excepcionalment en aquells punts més concorreguts de la ciutat. En la mateixa línia, juntament amb la companyia d’aigües i igual que l’any passat, s’oferiran piscines desmuntables als casals d’estiu que es facin als patis d’escoles.

Vigilància dels col·lectius vulnerables

Un dels principals objectius, tal com ha expressat Farrés, és protegir les figures vulnerables. L’Ajuntament ha actualitzat el cens de persones fràgils -al voltant de 7.000-, sobre els quals es tindrà especial cura: gent gran, persones amb discapacitat, nadons, veïns amb alguna malaltia crònica o gent que viu sola, entre altres, estaran sota la lupa, amb trucades i altres activitats per assegurar la seva salut.

Dins aquestes accions, l’administració també vol incrementar el control sobre els treballadors de l’espai públic per garantir el seu benestar davant els episodis de calor. Així, l’administració inclourà a les clàusules de contractació de les empreses que li donin servei la necessitat d’incorporar plans de prevenció i protecció per als treballadors davant d’onades de calor. Un escenari que ja es compleix en algunes companyies que operen de la mà amb el consistori.

Amb tot, el Govern local ha repetit les recomanacions habituals a les portes d’aquests mesos, amb avisos i novetats que s’aniran també actualitzant a través de les xarxes socials.