Els carrers de Sabadell es preparen per viure la revetlla de Sant Joan, que aquest any arribarà diumenge. La celebració acostuma a servir d’excusa per reunir familiars i amics, en un ambient marcat per les coques i els petards. I vosaltres, com ho viureu? Marxeu fora de la ciutat aprofitant el cap de setmana llarg?

“Aquest any ho celebrem a casa”

El calendari d’aquest any condiciona la celebració. “En ser diumenge, molta gent marxarà fora i de l’Associació de Veïns de les Termes hem decidit no organitzar cap revetlla”, exposa la Conchita. Aquest any no es portarà la flama del Canigó al barri, tot i que ho celebrarà a casa amb la família, a Sabadell. “Traurem el cap, sobretot per veure la canalla gaudir”, tanca.

“És la segona revetlla que viurem aquí”

Molts nouvinguts se sorprenen per la tradició de llançar petards durant la nit del 23 de juny. El Mikhail, que va venir de Rússia a Sabadell fa dos anys, viurà diumenge la seva segona revetlla de Sant Joan a casa nostra. Malgrat que encara no ha decidit segur què farà, diu que una opció és anar a la platja a viure la festa. “Ja ho vam fer l’any passat. No sabíem com se celebrava aquí i ens va sorprendre molt. Hi havia molta gent i va ser bastant angoixant, amb molt soroll. Especialment, va ser difícil per a la meva parella”, confessa. Enguany, aposten per un pla una mica més tranquil, sense tantes aglomeracions.

“Farem un sopar amb els veïns al terrat del bloc”

La revetlla és una bona excusa per reunir-se amb familiars i amics a qui potser no es pot veure de manera tan habitual. També per fer pinya i fer tertúlia amb els veïns. “Ho celebrarem amb els residents del meu bloc al terrat on vivim, al barri de la Creu Alta. No és habitual que ho fem, però aquest any van dir de fer-ho i crec que serà una nit bonica”, diu el José María. La ubicació del sopar, a més, farà que no hagi de patir pels petards. “Espero que no arribin tan a dalt”, ironitza, comentant la jugada amb un amic que optarà per quedar-se a casa. “És per gent jove i jo ja tinc una edat…”, riu.