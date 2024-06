Alícia Bosch, nova presidenta de la Federació Empresarial del Metall (FEM)

La presidenta del Consell Intersectorial d’Empresaris (Ciesc) i del Centre Metal·lúrgic, l’empresària Alícia Bosch, ha estat nomenada presidenta de la Federació Empresarial del Metall (FEM) per als pròxims quatre anys (2024-2028).

Bosch, en representació del Centre Metal·lúrgic, agafa el relleu de Carlos Garriga. En la nova Junta Directiva, també han estat elegits com a vicepresident 1r Antoni Abad, en representació de la UEM; com a vicepresident 2n Frederic Delmàs, en representació de la UPM del Vallès Oriental, i com a vicepresident 3r August Serra, en representació del Centre Metal·lúrgic.

La Federació Empresarial del Metall, constituïda en 2015, té la seva seu social a Sabadell i representa a la indústria als serveis i al comerç del sector metal·lúrgic del Vallès (Oriental + Occidental), estant integrada per 7.000 empreses que ocupen a 69.730 treballadors. Aplega a les tres patronals metal·lúrgiques més representatives del Vallès, el Centre Metal·lúrgic, la Unió Empresarial Metal·lúrgica de Terrassa i la Unió Patronal Metal·lúrgica del Vallès Oriental.

La FEM permet al sector del metall vallesà treballar de forma coordinada, aprofitant sinergies, compartint experiències i representant els interessos del principal sector industrial de la comarca. Té entre els seus objectius promoure el progrés econòmic, social i professional de les empreses del sector del metall i representar-lo davant les administracions i els organismes públics i privats de Catalunya, Espanya i la Unió Europea.