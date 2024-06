L’Artèxtil, a poc a poc

[Editorial, 20 de juny del 2024]

L’antiga fàbrica Artèxtil és de l’Ajuntament des del 2018, quan la va comprar per 3,2 milions d’euros. Després de diversos tràmits administratius per unir forces entre consistori, UAB, Parc Taulí i ESDi per donar forma al Campus de Ciències de la Vida i la Salut en aquest espai, de moment ja hem arribat en el punt en què tenim projecte guanyador i calendari d’obres, una cosa que esperàvem des de feia mesos per veure evolucionar aquest entorn.

Cal remarcar, tanmateix, que la zona entre la Gran Via i el carrer de Quevedo s’ha dignificat notablement amb les darreres obres que s’hi han fet, que han comportat obrir el pati de l’Artèxtil a la ciutadania. El projecte per ubicar, d’entrada, el grau d’Infermeria i, més endavant, els de Medicina i Fisioteràpia és del tot pertinent, necessari i un motiu d’orgull per a la nostra ciutat. A més, segur que servirà el municipi, però també el conjunt del país.

Des d’aquí encoratgem totes les persones implicades en aquesta empresa a continuar treballant en la bona direcció per poder reconvertir l’Artèxtil en un pol de coneixement de primer nivell al costat d’institucions amb una sòlida trajectòria, mentre es conserva el llegat i part de l’edifici de la que va ser una de les principals indústries tèxtils de la localitat.