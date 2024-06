Va quedar amb unes amigues per mirar conjuntament les notes de les PAU 2024. Tot fent un joc, per mirar la reacció de cada persona en assabentar-se del resultat que havia tret. “Em van dir la meva nota i al principi vaig pensar que era una broma“, explica Laura Sorolla, del Col·legi Sagrada Família de Sabadell. “Quan ho vaig veure amb els meus ulls vaig al·lucinar”, admet. La Laura ha tret un 9,6 a la fase general i un 13,47 amb la nota ponderada a la selectivitat de 2024; i s’ha convertit en la millor nota de Sabadell.

La sabadellenca, de 18 anys, assegura que “no esperava per res aquesta nota” i detalla que va estar “molt satisfeta perquè és un repte personal que sempre guardaré”. Curiosament, a la Laura aquests resultats no li faran falta pel camí acadèmic que vol emprendre. “Em fa gràcia perquè tot i que tinc aquesta nota tinc clar que estudiaré Filologia Catalana i Hispànica que la nota de tall serà de poc més d’un 5“, comenta. Tanmateix, a la fase específica va examinar-se dels exàmens de Llatí i Literatura Catalana, que li puntaven més per a aquest doble grau que vol estudiar.

Al detall, la Laura ha tret dos 10, a Literatura Catalana i a Llatí, i a la resta de proves un 9,5. “He fet petites errades en aquelles coses que menys podia controlar”, explica. Es refereix, per exemple, als exercicis de comprensió lectora, que “no saps quins et tocaran i fer-los bé al 100% és complicat”.

“L’esforç” del batxillerat

Les Provés d’Accés a la Universitat són el punt final d’una carrera de fons que comença a batxillerat. Així ho veu la Laura, que comenta que sempre ha valorat molt “l’esforç que suposen els dos anys de batxillerat”. Té de mitjana un 9,55, que li ha fet pujar exponencialment els resultats finals de les PAU, sobre 14. “La selectivitat la veia com una cosa més passatgera, que havia de passar”, explica la Laura. “He de dir que no vaig tancar biblioteques per preparar-me per la ‘sele’ perquè molta de la feina ja la portes feta del batxillerat”, afegeix.

Amb els deures fets i amb aquesta nota a la butxaca, la Laura explica que ara té previst gaudir de l’estiu. Precisament, aquest divendres marxa a Menorca per “desconnectar i tenir petits moments de felicitat”. Ara bé, reconeix que també aprofitarà aquest estiu per assolir fites “típiques dels 18 anys”, com treure’s el carnet de conduir.