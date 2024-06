Eva Campiñez: “La festa del Poblenou és especial”

Ariadna Grande, Beyoncé o Antonio Molina, al gran show del Poblenou. Si una cosa diferencia el Poblenou de la resta de festes majors de barris de Sabadell és el gran espectacle anual que interpel·la tots els residents d’aquest barri. Amb el musical de la Bella i la Bestia com a tret d’inici del gran show, hi haurà més de 30 actuacions representades pels veïns del Poblenou, que interpretaran obres dels artistes més recents fins als temes més clàssics de tota una època, amb artistes entre dels 3 i els 80 anys. “És un espectacle que implica una gran feina, amb assajos des del mes de gener. Però és el nostre segell. La Melodi i en Juanma ens han ajudat molt”.”, exposa Eva Campiñez, una de les organitzadores des de fa pràcticament una dècada. I és que acaba reunint més d’un miler d’espectadors.

L’Eva va agafar les regnes de la festa fa uns anys perquè la comissió de festes abandonava i no volia que quedés desert el barri. “Un grup d’amics ens vam unir per donar continuïtat al show i la festa. No hi ha un altre igual”, exposa la veïna. “El més especial és el vincle que s’acaba creant amb els veïns i amics”, afegeix.

Enguany s’han recuperat algunes festes que havien quedat aturades. Torna la festa Holi i els inflables d’aigua i la festa de l’escuma, ara que la situació de sequera ho permet. I, com també ja és tradició i tret d’identitat del barri, divendres va tenir lloc l’elecció de la Pubilla i el Míster Poblenou 2024, on es valora la simpatia i el carisma dels participants.

El primer correbars de molts

El que ha arribat ara per quedar-se és el correbars, una prèvia a la festa major del Poblenou que busca promocionar els sis bars del Poblenou. “Amb un tiquet de 20 euros, els participants poden prendre una tapa i una cervesa a cada bar”, explica Campiñez. I la iniciativa, impulsada pels joves del barri, va tenir “una gran acollida”. En total, uns 80 participants. “Volem implicar el petit comerç, els nostres bars. Ja tenim el que serà el guanyador del Correbars 2024, que rebrà un trofeu aquests dies”, explica. I és que va ser un correbars especial, on la gent també acudia disfressada.

“Hi ha dues persones que, valorant la seva disfressa, rebran un premi: l’any vinent tindran tiquets gratuïts pel correbars”, diu. No és l’únic tastet gastronòmic de la festa del Poblenou. Dilluns, desenes de veïns competiran també per convertir la seva paella en la més bona del barri en un concurs de paelles, on rebran el reconeixement de la resta de comensals. Les paelles es prepararan per grups de cinc a vint persones. Els guanyadors seran els encarregats d’elaborar la paella popular de la pròxima festa. “L’any passat va triomfar una paella de pollastre”, recorda Campiñez. Després del concurs, arriba el dinar popular.