Homenatge al poeta pensador JMa Uyà

Un gran acte cultural de ciutat homenatjarà el poeta Josep Maria Uyà (1960-2019), autor d’una extensa obra poètica, assagística i teatral. Serà dimecres 26 de juny al Pati del Museu d’Art de Sabadell, i servirà per presentar el seu llibre pòstum, Obra poètica 1989-2019. (Edicions Cal·ligraf). Prop d’una quinzena de poetes, escriptors i actors amb qui estava vinculat hi seran per oferir una lectura dels seus versos: Joan Alavedra, Jordi Boixaderas, Daniela Brown, Mar Camps, Roc Casagran, Antoni Clapés, Antoni Dalmases, Josep Gerona, Jaume Madaula, Esteban Martínez Serra, Joaquim Sala Sanahuja, Joan Sellent i Nina Uyà.

“Quan el vaig conèixer em va semblar un poeta molt brillant, amb una poesia densa amb tot un pensament a darrere, però no difícil de llegir”, explica el poeta Antoni Clapés. “Més endavant el vaig conèixer com a pensador, un punt de vista des del qual, certament, m’enlluerna. Era algú que havia llegit molta filosofia, l’havia paït i , a partir de tot això, va crear un pensament propi”, afegeix.

Un dels conceptes d’Uyà va ser el de la intempèrie metafísica. El fet de no saber res de res i que tot humà, en néixer, és un aprenent de l’existir. “Hi ha la possibilitat que un dia l’humà s’adoni de la seva llibertat estranya i de la seva responsabilitat total. Entre aquest néixer i aquesta possibilitat adulta de l’ésser, hi ha el viatge consciencial de l’ésser. Molts baixen a la primera parada. Alguns no surten de l’estació. Uns quants, pocs, viatgen tota la vida”, afirma JMa Uyà en el llibre Tractat de la Ignorància.

Clapés destaca sobre l’escriptura d’Uyà el fet que estigui “en el rasant del pensament i la poesia” i ho compara amb la raó poètica de María Zambrano.“La contradicció nodreix la poesia de JMa Uyà com els maons suporten l’alçada d’una casa”, apunta la sinopsi del llibre, que compta amb l’edició i un estudi crític de Jordi Botella.

JMa Uyà va estudir al Pau Vila, on va tenir com a professor de literatura José Sanchis Sinisterra, fundador de Teatre Fronterizo que, més tard, va posar en marxa la Sala Becket: “Li va contagiar el verí del teatre, que sempre el va acompanyar. Va escriure i dirigir teatre”, explica Rafel Uyà, un dels seus germans.

Part dels amics que va mantenir tota la vida els va conèixer en el moviment escolta de l’Agrupació Sant Bernat, de l’Acadèmia Catòlica: l’actor Jordi Boixaderas, l’escriptor, periodista i músic Joan Alavedra, el periodista Toni Tortajada, l’advocat Miquel Garcia, l’arquitecte Cesc Camps… Uns quants van viure en un pis al capdamunt de la Rambla, anomenat Cal Llànties, i van compartir la masia de les Guilleries la Talleda.

“Una cosa que sempre li va agradar va ser la poesia recitada”, comenta el seu germà. Per això no hi haurà millor manera d’homenatjar al poeta pensador de Sabadell.