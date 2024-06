Quines coques triomfen aquest Sant Joan?

Una de les grans tradicions de Catalunya és la revetlla de Sant Joan. La celebració de l’entrada de l’estiu serveix per ajuntar-se amb amics i familiars. Les fogueres i els petards són els grans protagonistes de la nit, però també ho són les coques. Aquest any, en ser diumenge la revetlla, els tempos han estat diferents. “Quan cau en diumenge tenim més clients el divendres i el dissabte perquè la gent marxa de pont. El que perdem del dia 23, ho recuperem els altres dos dies”, afirma l’Anna, responsable del forn de pa Carreras.

Entre les coques, enguany triomfa la de crema, fins i tot per sobre de la tradicional de fruita. “Això va molt per èpoques, però ara són les de crema les que més ens demanen. Potser agafen un tros petit de la de fruita, perquè és la típica, però senceres les de crema són les que tenen més èxit”, admet. Tot i això, els gustos són ben diversos i les de xocolata o llardons també tenen un gran públic. És el cas, per exemple, del Josep Maria Orriols que sortia del forn ben carregat. “N’he comprat de xocolata, de crema i la tradicional. Ens reunim la família sencera cada any i aquestes són les que més ens agraden“, explica.

La Maria Teresa Morera tira més cap als llardons per passar una revetlla que considera “una gran tradició a Catalunya que no s’ha de perdre mai”. Morera celebra el Sant Joan sola, però ho gaudeix igual: “em menjo la meva coca i em prenc una copa de cava per celebrar l’entrada de l’estiu”, apunta. A més, admet entre rialles que “ho tinc més fàcil per escollir el tipus de coca que compro perquè no m’he de barallar amb ningú”.

Que la festa sigui un diumenge facilita als ciutadans poder fer una escapada aprofitant el pont, però també dificulta els forns que es troben més a l’expectativa de la resposta de la gent. “El dia 23 sempre en venem moltes, però aquest any és una incògnita. Sí que tenim diversos encàrrecs i, a diferència d’altres anys hem venut bastant els dies previs, però els que marxen divendres, per exemple, majoritàriament ja ho compren al lloc on van”, reflexiona l’Eli, responsable de la forneria Art Bo.

Les coques de crema també són les més demandades al forn. “He encarregat de llardons i de crema i diumenge al matí les venim a buscar. Són les que compro cada any perquè són les preferides a la colla”, afirma la Teresita que sempre celebra el Sant Joan amb el grup d’amics de tota la vida. I exactament la mateixa compra ha fet l’Eva que com a particularitat, celebra la revetlla el dissabte per un tema d’agenda. “Fa molts anys que compro les coques al mateix lloc i ho celebro de la mateixa manera. Ens ajuntem amb la família i és una bona excusa per estar plegats també a l’estiu”, afirma.