La sequera ens dona un respir

[Editorial, 22 de juny del 2024]

Les pluges dels darrers mesos han reomplert els embassaments de les conques internes fins al 36,6% de la seva capacitat. Això ha permès relaxar les mesures per la sequera i, sobretot, estar més tranquils a l’estiu, el període en què hi ha més risc d’incendi forestal. L’escenari més immediat és el que viurem aquest diumenge a la nit amb la revetlla de Sant Joan, que esperem poder gaudir amb seguretat i tranquil·litat. La millora de les reserves d’aigua ha permès rebaixar les restriccions per sequera a la fase d’alerta. I això ha coincidit amb el final de les reparacions que s’han fet al llac gran del parc de Catalunya, que ja s’ha començat a reomplir. I tot això se suma al fet que, afortunadament, ja s’han pogut començar a obrir les piscines municipals. Malgrat que hagi millorat la situació, no s’hi val a badar i no es pot abaixar la guàrdia. El temps és imprevisible i tot just ahir vam començar l’estiu, així que tenim diversos mesos al davant en què cal ser encara més responsables, si és possible. De la sequera que hem viscut hauríem d’extreure diversos aprenentatges, i un d’ells hauria de ser que no s’aturin les inversions que s’han engegat per incrementar la disponibilitat de recursos hídrics.