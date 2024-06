Com celebren els sabadellencs la revetlla de Sant Joan?

La flama del canigó ja es troba als diferents barris de la ciutat. La revetlla de Sant Joan és una de les tradicions marcades en vermell al calendari a Sabadell i a Catalunya. Donar la benvinguda a l’estiu amb trobades amb familiars i amics. Hi ha els que ho veuen simplement com una excusa per ajuntar-se i d’altres són més de participar o assistir a fogueres, tirar petards i menjar les tradicionals coques. Enguany, que la revetlla sigui diumenge ha provocat que molts sabadellencs marxin de la ciutat per aprofitar el pont i l’arribada de calor.

Tenim els més familiars com el Joel que passa la revetlla a casa amb els pares, germans i avis des de fa molts anys. “És una tradició. Sempre ens reunim i sopem plegats. Ara fa alguns anys que els petards els hem deixat a banda, però sí que abans en tiràvem alguns a la plaça del costat de casa”. És el cas també de la Maria Rosa, que prepara el sopar a casa seva pels fills i ara també els nets. “Cada vegada som més i això és maco. Esperem poder-ho celebrar molts anys. És una d’aquelles tradicions que no es perd i que a Catalunya continua sent molt important”, admet.

D’altres, veuen el solstici com una gran oportunitat de trobar-se amb els amics, jugar a jocs i tirar algun petard també. “Aprofitem que ja fa calor per anar a casa d’un amic que té piscina i jardí a Matadepera. Crec que aquest any no ens banyarem, però sempre ajuda a passar la calor i gaudir d’una bona revetlla. Estem tranquils perquè la majoria dels veïns no hi són i no molestem a ningú. Sempre s’allarga fins a la matinada”, explica la Paula.

Pels que volen sentir de ben a prop l’entrada de l’estiu, què millor que anar a la platja? És un d’aquells plans que també sol ser a moltes quinieles durant la nit de Sant Joan. “Ens ajuntem alguns amics, sopem i després anem cap a Barcelona. No anem a cap platja concreta, però per coneixença anem per la zona propera a la Barceloneta. És molt típic i massiu, a vegades, però sempre aconseguim trobar un racó per posar-nos-hi”, diu la Júlia.

Sabadell també ofereix algunes opcions per passar una bona revetlla. Més enllà de les places, que concentraran un any més desenes de persones tirant petards, la crema de la falla al Torrent del Capellà serà la foguera més multitudinària de la ciutat. “Convidem a tothom qui vulgui venir a cremar les males energies i quedar-se amb les bones”, apunten des de l’organització de la foguera al Torrent. D’altra banda, diverses associacions de veïns dels barris del municipi organitzen sopars i celebracions per passar la revetlla en germanor.