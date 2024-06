L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona -entre els quals hi ha Sabadell- va aprovar en l’assemblea a Vilanova i la Geltrú una resolució unànime per manifestar “la necessitat inajornable de dotar el país d’un govern plenament operatiu”. Els alcaldes dels nou municipis signants reclamen que el Parlament de Catalunya esculli al més aviat possible un nou president de la Generalitat.

La resolució, aprovada en el marc de l’assemblea ordinària de l’entitat, reconeix “la complexitat” dels acords necessaris, donada la composició del Parlament, però alhora insta a evitar que es produeixi una repetició de les eleccions. “Necessitem un interlocutor a l’altra banda, anar a noves eleccions seria una pèrdua de temps, necessitem un govern amb un rumb clar”, va afirmar la presidenta de l’Arc i alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez.

Evitar una paràlisi

La resolució per un nou govern va ser el tema més destacat de l’assemblea. El text argumenta que una nova contesa electoral comportaria “una paràlisi que no ens podem permetre i que seria un fracàs col·lectiu”. Així mateix, s’hi declara, “els municipis tenim molts projectes que necessiten l’impuls del govern de la Generalitat, projectes que s’adrecen a millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes com la sanitat pública, l’educació, l’habitatge, la qualitat de l’aire, les infraestructures de mobilitat o la sostenibilitat”.

Justament a l’assemblea es van abordar alguns d’aquests temes que preocupen als municipis de l’associació. El vicepresident i alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va apuntar la necessitat de tractar conjuntament amb les administracions superiors àmbits com la seguretat, la convivència o les ocupacions il·legals conflictives.

L’assemblea de l’Arc també va acordar iniciar un estudi per elaborar una proposta de línies de transport públic metropolità. Així mateix, s’ha donat llum verda a promoure un codi ètic de l’associació i a confeccionar un estudi sobre la segregació urbana.