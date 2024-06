Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arrenquem el dilluns de Sant Joan repassant què ha passat en les últimes hores a Sabadell. No et perdis les notícies més destacades del cap de setmana.

Les places de la ciutat s’han convertit en el punt neuràlgic de celebració de la revetlla de Sant Joan. Especialment en família, els sabadellencs han donat la benvinguda a l’estiu tirant tota mena de petards i pirotècnia. Des de les bombetes i bengales dels més petits fins a traques, trons o bateries s’han concentrat a tots els punts del municipi.

Crema al barri del Torrent del Capellà la falla emportant-se les males energies i complint els desitjos dels veïns. La foguera més multitudinària i espectacular de Sabadell ha transcorregut sense problemes i el cavall amb ales ha saltat l’estructura per cremar totes les coses negatives i deixar únicament les positives, tal com marca la tradició.

Si una cosa diferencia el Poblenou de la resta de festes majors de barris de Sabadell és el ‘gran show’ anual que interpel·la tots els residents d’aquest barri. Amb el musical de la Bella i la Bestia com a tret d’inici de l’espectacle, el miler d’assistents va gaudir de més de 30 actuacions representades pels veïns del Poblenou.

Fa més de trenta anys, es va començar l’enderrocament i reconstrucció d’alguns edificis de la zona dels Merinals. La majoria van ser rehabilitats per a la vivenda, però no tots els blocs de la zona van tenir la mateixa sort. D’altres van veure com els deixaven de banda. Després de molts anys esperant a ser els següents, l’any 2017 els van comunicar que no farien res amb les seves cases. Aleshores es van posar en marxa amb una associació de veïns afectats. Un total de 170 habitatges formaven part de la plataforma.

Estar jubilat dona molt temps lliure al sabadellenc Alfons Andreu Garcia (1947), tal com explica ell mateix. Comptable de professió, va treballar a la mítica Carrosseries Caba. Ser “una mica polifacètic” li permet dibuixar, fer fotografies i moltes altres coses.