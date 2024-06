Xavi Vidal ofereix pistes del que serà el seu nou àlbum

El compositor i intèrpret sabadellenc Xavi Vidal ens sorprèn una vegada més amb el llançament del seu nou senzill, Vida Salvatge (Sota la Palmera), la carta de presentació del nou àlbum homònim. Després del seu últim treball discogràfic, Canvis, com a StinusVidal, aquest tema vol mostrar les inquietuds vitals de l’artista, que ens convida a un viatge d’autodescobriment i renovació. Vida salvatge és “una cançó que capta l’essència de la lluita i el creixement personal, una celebració de la vida en la seva forma més autèntica”, apunta la nota de premsa que acompanya el llançament.

Amb una melodia propera i un so actual i reconfortant, “cada acord ressona com un raig d’esperança que travessa qualsevol ombra, oferint-nos una mostra que Xavi Vidal continua sonant com aquell músic de sempre amb moltes coses a dir en el present”. El so vol ser únic i emotiu.

Aquest single, produït per Miki Grau i enregistrat amb l’ajuda d’un equip tècnic de primer nivell, a Sol de Sants Studios de BCN i amb Mario G. Alberni al mastering a Kadifornia Studios, destaca per la seva simplicitat i autenticitat. Gravat com en directe, Vida salvatge es presenta amb una lluminositat i una honestedat que tenen la intenció de connectar directament amb l’oient.

Xavi Vidal va iniciar la seva llarga carrera el 1990 amb La Gran Aventura, amb els quals va publicar quatre discos. Després va començar la seva trajectòria en solitari amb set discos més. Després, aurora, Elemental, Simetria o el citat anteriorment Canvis, amb StinusVidal, són testimoni d’aquesta etapa.