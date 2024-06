Diverses entitats de Can Puiggener han signat un manifest conjunt per reivindicar la necessitat de més places de casal d’estiu al barri. En el text titllen d’insuficient l’oferta que ha previst l’Ajuntament perquè “deixa al marge els infants de 3 a 5 anys”. El consistori ha articulat un casal per a infants de 6 a 12 anys escolaritzats a l’escola Tarlatana i a l’escola Joan Maragall. “Queden fora una franja d’edat molt significativa i les famílies del barri que escolaritzen els infants fora de Can Puiggener”, lamenten les entitats que firmen la carta. “És un element més de l’abandonament del barri”, afegeixen.

Per la seva banda, fonts de l’Ajuntament apunten que “el marge de temps no deixava fer altra cosa que el que s’ha fet” i afegeixen que “aquest casal ofereix un nombre similar de places a les de l’any passat”. Les mateixes fonts recorden que “a banda de les 40 places d’aquest casal, el barri també compta amb 36 places d’un casal que es diu els Petits Científics”.

L’aturada de la Baldufa

L’esplai La Baldufa de Can Puiggener va anunciar fa un mes que finalitzava la seva activitat i feia “una aturada temporal” per la manca de monitors i de “suport institucional”, principalment. Això ha deixat el barri sense el casal d’estiu principal. “La Baldufa porta quasi 50 anys dinamitzant el lleure infantil del barri i gestionant els casals d’estiu”, es desprèn del comunicat. En aquest sentit, les famílies demanen que “l’Ajuntament doni resposta a la necessitat de dinamització del lleure”, ara que l’esplai ha interromput l’activitat. Veus del consistori responen que “a la Baldufa se li va oferir suport i acompanyament per no tancar i se sap que hi ha gent del barri que es va oferir, però l’equip actual va decidir no continuar”.

Les famílies organitzen un nou casal

L’Associació de Famílies de l’Escola Tarlatana –una de les entitats que signen el manifest– s’ha autogestionat per articular un casal d’estiu alternatiu. “Considerem que els esforços de gestió de les famílies són responsabilitat del consistori”, reivindiquen veus de l’AFI. De moment, una trentena de famílies del barri ja s’han acollit a aquest nou casal.

Amb tot, les famílies i entitats apunten que la situació dels casals d’estiu “és una conseqüència més de la manca de recursos pel barri”. L’Ajuntament respon i detalla que “la voluntat és fer una revisió en profunditat i amb temps per garantir l’oferta de lleure” i recorda que el pati de l’escola Tarlatana està obert fins al 25 d’agost, de dimecres a diumenge, amb dos monitors de lleure.

Una concentració, dijous vinent

Les entitats que signen el text –AFI Escola Tarlatana, Esplai la Baldufa, Associació de Veïns de Can Puiggener, Associació de Dones Africanes de Catalunya i Aristoi Futbol Academy– han convocat una concentració el pròxim dijous, dia 27 de juny, a les 18 h de la tarda a la plaça Primer de Maig. Demanen “més recursos econòmics i de personal per impulsar i dinamitzar el barri”.

Fa dos anys ja es va produir una manifestació al barri de Can Puiggener per reclamar uns casals d’estiu “accessibles i de qualitat”.