Sabadell rep 1,2 milions d’euros per a la dinamització del mercat del treball i l’impuls del teixit productiu

La Junta de Govern Local ha aprovat avui acceptar una subvenció de la Diputació de Barcelona per un import total de 1.212.561,21€ per al finançament d’accions previstes en matèria de promoció econòmica. En concret, la subvenció es concedeix per a projectes que s’han de desenvolupar entre 2024 i 2027 per a la dinamització del mercat de treball local i el suport al teixit productiu, el foment de la innovació a la indústria i la millora competitiva dels polígons d’activitat econòmica.

Entre les accions de caràcter innovador destaca la materialització del projecte LABOR LAB: Realitat virtual en orientació, reclutament social en intermediació i atracció i anàlisi de talent local. Des dels serveis d’orientació i Intermediació laboral del Vapor Llonch s’han previst, entre altres coses, posar a l’abast de la ciutadania instruments de realitat virtual per despertar vocacions.

En aquest sentit es mostrarà, a través d’ulleres de realitat virtual, com és el treball en diferents sectors professionals per tal que la persona que vulgui viure aquesta experiència immersiva descobreixi d’una forma pràctica i senzilla com estan evolucionant les ocupacions relacionades amb aquell sector. “Aquesta és una mostra de cooperació entre administracions que ens permetrà abordar noves accions i continuar endavant amb d’altres ja consolidades per contribuir a la dinamització econòmica de la ciutat”, apunta el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas.

A més, es vol desenvolupar una acció per reforçar les eines de reclutament i captació de talent per donar resposta a les necessitats de personal de les empreses que sol·liciten els serveis de la borsa de treball, tant per ampliar les seves plantilles com trobar professionals per cobrir places vacants. D’altra banda també es mantindran les accions ja consolidades d’Orientació professional i intermediació laboral de l’Ajuntament de Sabadell i es donarà continuïtat a la fira SBD Fira PRO: Formació i Treball.