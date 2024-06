El turisme que ve

[Per Josep Mercadé, periodista]

Fa uns dies, l’alcalde de Barcelona va comunicar la intenció d’eliminar tots els pisos turístics de la ciutat el novembre del 2028 per destinar-los a parc residencial. L’anunci ofereix un bon titular periodístic que enceta una polèmica pels efectes negatius que pot tenir la mesura per a l’economia de la ciutat, segons denuncien els possibles afectats. Pot això provocar un increment d’habitatges turístics a Sabadell aprofitant la proximitat amb Barcelona?

El temps ens ho dirà, sempre que l’anunci que va fer l’alcalde Collboni de la setmana passada no sigui un bluf per fer callar les veus que denuncien una situació insostenible a la ciutat. De tota manera, un efecte o altre tindrà. Com també ho va tenir la manca i l’encariment del preu de l’habitatge a Barcelona, que ha fet augmentar els preus als municipis de la primera i segona corona metropolitana.

Actualment, les principals plataformes de lloguer de pisos turístics ja tenen una notable oferta a Sabadell. Els preus no són els de Barcelona, però si hi doneu un cop d’ull, us adonareu que no són barats, la qual cosa posa de manifest que està sent un bon negoci. Aquesta oferta de la ciutat està exclusivament enfocada a la ciutat de Barcelona. Tot i els esforços per valorar Sabadell com a destinació turística, la proximitat de Barcelona fa que l’interès sigui relatiu.

Només cal que mireu aquestes plataformes per adonar-vos que, a banda de les característiques de l’allotjament, es fa èmfasi en el fet que es troba a poc més de vint quilòmetres de la Sagrada Família. Així es creu poder captar turistes malgrat la llunyania de la principal destinació.

Ja fa temps que Barcelona està a punt de morir d’èxit pel que fa a l’afluència de visitants. Totes les alarmes estan enceses, d’aquí la reacció de l’alcalde. Davant d’això, no hi ha dubte que una de les conseqüències pot ser un desplaçament de l’oferta cap a les ciutats de l’entorn metropolità. Aquesta no és una situació nova, ja que també passa a altres capitals europees. Com més lluny t’allotges del centre, els preus es fan més assequibles tot i tenir l’inconvenient d’haver de fer un llarg desplaçament fins als punts de més interès.

El turisme és un fenomen de moment imparable i difícil de controlar. Mentre molts barcelonins es queixen que no poden fer un pas per la ciutat per les riuades de turistes, no dubten a comprar un bitllet d’avió i viatjar un cap de setmana a qualsevol capital europea i fer el mateix que del que s’estan queixant. Són contradiccions del sistema i de les vides poc sostenibles.