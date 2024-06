La necessària aposta per la infermeria

[Editorial, 25 juny 2024]

Durant la pandèmia de la covid-19, la tasca de les infermeres es va fer més necessària que mai. Aleshores, també, va quedar palès que als centres sanitaris els faltaven moltes, moltíssimes mans per poder atendre la complexitat i la quantitat de persones que requerien els seus serveis. Actualment, malgrat que la pandèmia sigui més cosa del passat que del present, aquestes mans continuen sent del tot necessàries, i més que ho seran quan els pròxims anys vagi augmentant l’esperança de vida. I no són l’únic perfil professional indispensable en l’àmbit sanitari.

Per això, notícies com l’avenç en el projecte per obrir el Campus de Ciències de la Vida i la Salut a l’Artèxtil són una glopada d’aire fresc que necessitem que es materialitzi com més aviat millor, perquè puguem començar a formar infermers i infermeres a escassos metres de l’hospital universitari Parc Taulí. Persones que es convertiran en professionals després de quatre anys d’estudi i pràctiques que han de tenir una alta qualitat per garantir l’excel·lència del nostre sistema sanitari. Com a societat, no podem desaprofitar les ganes que tenen els joves de formar-se en infermeria per servir els seus conciutadans, perquè, tard o d’hora, tots necessitarem les seves mans.