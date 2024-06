Concedeixen una subvenció d’1,7 milions d’euros per rehabilitar 170 pisos dels Merinals

La tramitació administrativa del projecte de rehabilitació de 170 pisos dels Merinals amb deficiències estructurals ha fet un pas important aquest dimarts al ple municipal corresponent al mes de juny, celebrat el dia 25 per la festivitat de Sant Joan, ja que habitualment el plenari se celebra dilluns. Es tracta d’habitatges públics dels anys 60 que van quedar fora de la remodelació que es va fer al barri als anys 90 i que tenen problemes de carbonatació, oxidació i fissures de les biguetes, entre altres.

El ple ha aprovat per unanimitat concedir la subvenció d’1,7 milions d’euros a les 14 comunitats de veïns dels blocs 39, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 i 57 del Polígon de Merinals. Es tracta d’una aportació de la Generalitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) que el consistori s’encarregarà ara de fer arribar als veïns perquè puguin contractar les obres. “De moment, totes les comunitats han demanat la subvenció”, ha dit el regidor d’Habitatge, Eloi Cortés, en roda de premsa prèvia al ple aquest dilluns. El Govern i tècnics municipals acompanyen els veïns en tota la gestió administrativa. La data de l’inici de les primeres obres encara és una incògnita perquè queden diversos passos de projecte i contractació dels treballs abans que puguin començar.

L’atorgament de la subvenció arriba després d’un acord entre la Generalitat, l’Ajuntament i els veïns, que van acordar encarregar un estudi independent al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) per determinar l’estat real dels pisos i si es podien rehabilitar o s’havien d’enderrocar.

La subvenció per la rehabilitació permetrà cobrir el 100% del cost de fer les reparacions considerades obligatòries i recomanables, que són qüestions de seguretat. A partir d’aquí, cada comunitat decidirà si fa més coses, com instal·lar ascensors que haurien de pagar de la seva butxaca, això sí, com totes les comunitats, podrien demanar una subvenció del 60% del cost i el 40% restant el podrien finançar a través de l’Institut Català de Finances (ICF).

Així doncs, la rehabilitació abordarà temes com la reparació funcional de les biguetes de les cambres de bany de tots els habitatges, inclosa la part afectada dels dormitoris adjacents; actuacions a cobertes, façanes i instal·lacions, a més d’altres treballs a l’interior dels habitatges per garantir-ne la salubritat i la seguretat.

Millora de l’entorn

L’acord entre la Generalitat, l’Ajuntament i els veïns també preveu destinar 2,6 milions d’euros per reurbanitzar, per part de l’Incasòl, l’espai públic de l’entorn dels blocs. Un cop fetes les obres, passarà a ser un espai que podrà gestionar directament l’Ajuntament.