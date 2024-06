Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Repassem l’actualitat informativa a Sabadell, marcada pel ple de juny. Què ha passat en les últimes hores?

La tramitació administrativa del projecte de rehabilitació de 170 pisos dels Merinals amb deficiències estructurals ha fet un pas important al ple municipal corresponent al mes de juny. Es tracta d’habitatges públics dels anys 60 que van quedar fora de la remodelació que es va fer al barri als anys 90 i que tenen problemes de carbonatació, oxidació i fissures de les biguetes, entre altres.

Tots els grups de l’oposició a l’Ajuntament de Sabadell han retret al Govern, en el ple de juny celebrat aquest dimarts a la tarda, diverses despeses corresponents a 12 viatges de l’alcaldessa, Marta Farrés, alguns regidors de l’executiu i tècnics del consistori.

Nova manifestació contra la nova taxa comarcal de tractament de residus. Més de 200 persones s’han manifestat a les portes de l’Ajuntament de Sabadell, a la plaça de Sant Roc, coincidint amb el ple municipal de juny, per exigir la retirada d’aquest impost. Sota el lema de “aquesta taxa l’han d’eliminar, la marxa enrere no fa mal“, els manifestants exigien la retirada d’aquest tribut.

Un barri de Sabadell va ser, fa més de 2.700 anys, l’assentament més gran de pagesos i pastors de tot Catalunya. Es tracta de Can Roqueta, on s’han dut a terme diverses excavacions que han descobert l’assentament més important de Catalunya durant l’edat del ferro. I és que aquest fenomen va més enllà de Sabadell: el Vallès Occidental era molt atractiu per a les societats pageses i ramaderes.

El ple municipal ha acabat de definir el calendari de festius per a l’any 2025 a Sabadell amb l’addició dels dos festius locals que poden escollir els ajuntaments.