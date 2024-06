Treballadores del SAD reclamen la municipalització del servei a Sabadell

Jornades completes, més grues i llits articulats i la municipalització del servei. Treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de Sabadell reclamen millores en les seves condicions laborals i adverteixen d’acampades i mobilitzacions a la ciutat. “Tots els SAD de Catalunya estem en la mateixa situació, creiem que la gestió s’ha de municipalitzar per una millor atenció a l’usuari i les treballadores”, exposa Ana Sancho, des de CGT.

Una de les principals peticions és que l’Ajuntament estudiï la municipalització del servei per analitzar la seva viabilitat. Tot i que es tracta d’un servei que depèn de l’Ajuntament, la gestió està externalitzada a una empresa. Així i tot, l’Ajuntament ho descarta. “Aquest no és el nostre model de gestió, estem treballant d’altres, contemplant diverses fórmules que ens permetin millorar el servei i fer-lo més eficaç”, exposen fonts municipals.

El SAD a la nostra ciutat atén uns 1.500 usuaris i està format per 300 professionals a plantilla. El nou conveni, fins a l’any 2027, es troba actualment en fase de negociació i fonts municipals sostenen que pròximament es farà una nova compra.

Laura Sampedro, delegada de prevenció de riscos laborals, també assegura que “es produeixen moltes lesions per no disposar de l’ajuda tècnica disponible”, com ara llits articulats o grues. I reclama més material o bé que dues treballadores s’encarreguin dels casos que requereixen més atenció “per a repartir la càrrega”. “L’any passat el 50% de la plantilla va a arribar a estar de baixa”, exposa.

Des de l’Ajuntament ja ho contemplen, afirmen fonts municipals. “Actualment estem incrementant els bancs de productes de suport i material disponibles, s’estan fent adquisicions amb la Diputació de Barcelona i preparant licitació per fer una nova compra”, han avançat des del consistori. Segons les previsions, es podrà incorporar en breus nou material per al servei.