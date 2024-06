Ja es pot fer ús del val escolar de 60 euros: on bescanviar-lo a Sabadell?

Aquest dimecres es començarà a distribuir el val escolar per al proper curs 2024-2025, que enguany serà de 60 euros per infant però en dos vals de 30 euros. La distribució es farà a través del correu postal i de la plataforma valescolar.cat als prop de 790.000 beneficiaris. Els vals es podran activar a la plataforma web com a màxim fins al 30 de novembre. Aquesta és també la data límit per a bescanviar-los. Els vals es poden fer servir alhora o per separat a qualsevol dels més de 50 establiments adherits a la iniciativa de Sabadell. El curs passat el val va ser de 100 euros.

Aquests són els punts on bescanviar-lo a Sabadell AMPA FONT ROSELLA

ABACUS SABADELL

BUREAU VALLÉE

CLUB NATACIÓ SABADELL

COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA

CASA VILALTA

CLARET SABADELL

DRIM SABADELL

EL CORTE INGLÉS – SABADELL

ESCLAT – SABADELL (BRUTAU)

ESCLAT – SABADELL (MARGENAT)

ESCOLA ESTEL

ESCOLA PIA DE SABADELL

ESCOLA SANT NICOLAU

ESPAI CRIANÇA I SALUT

EL CAU ERRANT

ESCOLA BERTRAN

ESCOLA ESTEL

ESCOLA GUIXOT

ESCOLA MARE DE DÉU DE LA SALUT

ESCOLA SERRA

ESCOLÁPIES SABADELL

ESPORTS TRES CREUS

FIGUEROLA BELLES ARTS

FOLDER PAPELERIAS SA

HERMEX IBERICA

IMPREMTA PAPERERIA FIGUEROLA

JUGUETTOS – SABADELL

JAUME VILADOMS

JOGUINES CAL BAYÓ

JUGALIA

KIPLING

LLIBRERIA CARRASCO

LLIBRERIA TÈCNICA

LA LLAR DEL LLIBRE

LIBRERIA Y PAPELERIA IVAI

LIBRERÍO DE LA PLATA

LLIBRERIA PAPERERIA RUTÉS

LLIBRERIA YOLI

MINIKIDZ

PAPELERIA 2000

PAPERERIA CAN DEU

PAPERERIA GOMBAU

PETIT

PRINK

PAPERERIA PAES

PETIT TRAVEL

RAMAR 1 Sabadell