El val escolar passarà a ser de 70 euros i s’estendrà als alumnes d’ESO

El val escolar s’estendrà als alumnes d’ESO el curs que ve i serà de 70 euros per a tots els alumnes, també per als de primària. Aquest curs escolar vigent la mesura s’ha aplicat només als estudiants de primària per valor de 100 euros per destinar a l’adquisició de llibres, diccionaris, papereria, material d’escriptura, calculadores, motxilles o jocs educatius. Segons el Govern, als 460.000 alumnes de primària de les escoles públiques i concertades l’any vinent s’hi sumaran els 330.000 estudiants de secundària. Així doncs, s’arribarà a uns 790.000 en total. L’objectiu és universalitzar la mesura i suposarà un augment de la despesa de l’any anterior, fins als 55 milions d’euros, han fet saber fons de la Generalitat.

Les AFA en prendran part

La voluntat de Generalitat és trobar la manera de destinar el val escolar a la compra de material aprofitant la feina que fan les Associacions de Famílies d’Alumnes, ja que en molts casos, s’encarreguen de la gestió del material. D’aquesta manera, les famílies podran decidir si gasten el val escolar per la compra de material a les botigues acreditades o fer-ho a través de les Associacions de Famílies d’Alumnes.

Encara es poden gastar els vals d’aquest curs

Els vals de 100 euros per a alumnes de primària d’aquest curs encara es poden gastar; fins al 30 de novembre d’aquest any. Prèviament, cal activar-los al web valescolar.cat. Trobareu a la caixa que teniu a continuació tots els punts on es poden bescanviar els vals a la ciutat de Sabadell.