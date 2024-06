Ara toca gaudir de l’estiu

[Editorial, 27 de juny del 2024]

En els darrers dies han obert les piscines municipals, inclosa la Bassa, si bé queda per fer-ho la del parc del Nord, que es preveu que ho faci dilluns vinent. També ha començat el Fresc Festival, el calendari cultural està ple de propostes i és que l’estiu ja ha començat! Que les pluges dels darrers mesos hagin alleugerit la pressió que teníem per la sequera és una gran notícia que ens permet gaudir d’aquesta temporada amb més tranquil·litat i, això sí, sense perdre de vista que cal ser responsables en l’ús de l’aigua.

Tal com expliquem a les pàgines 4-5, la Bassa és un punt de referència de Sabadell, el Vallès Occidental i altres municipis, dels quals venen veïns a gaudir-la per la seva singularitat. Tant en aquesta gran piscina com a la resta de municipals, que han incrementat el nombre de visitants any rere any, és indispensable que tots tinguem un bon comportament perquè l’incivisme no prengui el protagonisme a les estones de gaudi en aquests espais recreatius.

Com explica Fabio Gerschcovsky, que és el coordinador de Serveis Aquàtics a Sabadell, el civisme i la tolerància són les millors eines per millorar la cohabitació dels diferents col·lectius en els equipaments. A banda d’aquesta qüestió, l’estiu també s’aprofita per fer coses que no es poden fer durant el curs i, en diferents escoles, es preveu retirar l’amiant de les seves instal·lacions. Unes obres totalment imprescindibles que confiem que es duran a terme amb la màxima professionalitat i que acabaran a temps per poder iniciar el pròxim curs tal com toca.