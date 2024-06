Sabadell celebra aquest divendres els actes centrals de l’Orgull

Aquest divendres tindrà lloc la V Manifestació de l’Orgull LGTBI+ a Sabadell, que començarà a les 19 hores a la plaça de la Creu Alta i arribarà fins a la plaça del Doctor Robert, on, un cop finalitzat el recorregut, hi haurà actuacions, música i la lectura del manifest. L’itinerari de la marxa reivindicativa recorrerà l’avinguda de l’Onze de Setembre, passarà per la Via Massagué, el passeig de Manresa i el passeig de la Plaça Major.

De fet, la Manifestació desembocarà a la Festa de l’Orgull, un espai de commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGBTI+, amb diverses accions dinamitzades per Krystal Karma. La Festa començarà a partir de dos quarts de 9 del vespre i comptarà amb actuacions dels Castellers de Sabadell, Futura ChicaPop i el DJ Tofu, a més de la lectura del manifest.

Un record a la història

“Aquesta efemèride és només la punta de l’iceberg d’un recorregut històric ple de persones que, malgrat haver estat invisibilitzades, han fet possible que avui puguem commemorar aquests cinc anys d’història”, refermen des de l’organització. Les activitats estan impulsades per Ca l’Enredus–Actuavallès, amb el suport de la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI i de l’Ajuntament de Sabadell.

Malgrat els avenços en els darrers anys i l’arribada de més eines a Sabadell, el col·lectiu reitera la necessitat estructural d’un suport coordinat i organitzat, recordant que “no es pot deixar la resposta a una voluntarietat que de vegades deixa espai a prejudicis i visions subjectives de què és violència i qui i com es dona resposta”.

Transformar el nostre entorn

La cita de divendres tanca el programa “SBD Ciutat Orgullosa”, que es va iniciar el mes de maig i que ha inclòs més d’una vintena de propostes amb l’objectiu de reivindicar la diversitat sexual i de gènere. “Sabem que si ens unim i coordinem podem fer i transformar molt en aquest context més proper i això també tindrà impactes més enllà…”, remarquen com a missatge expressat aprofitant la commemoració.

En la trobada també es podrà trobar un Punt Lila, que acompanyarà la Festa a la plaça del Doctor Robert. A més, des del 17 de maig (Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia) i fins al 28 de juny, la bandera LGTBQI+ integradora oneja a l’Ajuntament en compliment d’un acord de la Junta de Portaveus i també és visible en un autobús de la TUS que circula per la ciutat.