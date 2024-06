El Senyor Bohigues i Clara Peya, després de la Ludwig Band al Fresc

I després de la doble funció de La Calòrica, va arribar dimecres el concert d’un dels grups del moment, la Ludwig Band, que presentava l’àlbum Gràcies per venir. El cantant, lletrista i guitarrista Quim Carandell va desplegar la seva divertida personalitat irònica per seduir un públic que, en la seva immensa majoria, no necessita ser seduït. Les lletres de festa i amor van acompanyar la caiguda del sol als Jardinets, on no va quedar cap cadira buida. L’energia del concert no va decaure en cap moment.

Aquest dijous serà el torn de l’espectacle L’eminència humana, del personatge del Versió a RAC1 Senyor Bohigues. És un espectacle d’humor que va a contracorrent en un món clarament pessimista. “Humor sorprenentment humanista”, oferirà el personatge.

La programació continuarà el divendres amb Clara Peya, amb Corsé. El seu nou treball, Corsé, gira entorn a la violència que porta implícita el concepte de perfecció. En directe, dues veus, bateria, teclats i sintetitzadors acompanyen el piano de Peya en una posada en escena que cuida fins l’últim detall i que, com ja és habitual en l’artista, desplega una dramatúrgia viva generant una experiència única a cada concert.

Per a diumenge queden les últimes entrades per a Tot fent Pigmalió, amb Lloll Bertran i Manel Barceló. El clàssic de Bernard Shaw, traduït pel sabadellenc Joan Oliver, posa en escena una vegada més el pols tens i constant entre la florista Eliza i el professor Higgins.

El dilluns serà el torn de l’artista Marc Parrot. Encara passaran pel Fresc l’obra de teatre La nit del peix kiwi, amb Santi Ricart i dirigida per Josep Julien; Gòspel Funk; Pol Cruells; Beth; el Peyu; l’obra poètica Coral Romput, amb Pere Arquillué i Toti Soler; El collar de la reina, amb Marta Pérez i Arnau Puig; i Mishima.