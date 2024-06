El cinema Imperial estrena una sala amb tecnologia punta i butaques reclinables

El cinema Imperial tindrà un espai de luxe. O com a mínim, així ha batejat la sala inaugurada aquesta setmana amb tecnologia puntera: un projector amb la millor qualitat possible, Barco Làser 4k, un sistema de so envoltantamb Dolby Atmos i, per a la comoditat, butaques reclinables i servei de bar. El responsable del cinema, Miquel Gratacós, ha anunciat que també es reformaran els cinemes de l’Eix Macià, que són de la mateixa propietat.

Serà molt més que una posada a punt per a un cinema, l’Imperial, que amb més de 100 anys és un dels més antics de tota Catalunya.

“Tenim en una mateixa sala els millors elements possibles per veure cinema, tant visuals, acústics com de comoditat”, assegura Gratacós. La sala acollirà les grans estrenes de la setmana, amb un preu dels 12 als 14 euros, depenent dels dies de la setmana.

Per altra banda, la Sala 2, que ja incorpora el sistema Dolby Atmos, sumarà un projector làser per millorar l’experiència dels espectadors. A més, s’han tapissat les butaques de la sala.