Flashy Ice Cream publica ‘Boig x tu’, una versió del clàssic de Sau

Flashy Ice Cream acaba de publicar la seva versió del clàssic Boig Per tu, de Sau. Ho ha fet amb un videoclip gravat a ubicacions sabadellenques que compta amb l’aparició del compositor i colíder del grup Pep Sala. La cançó, això sí, és sui generis, com no podia ser d’una altra manera: amb estil urbà, sintetitzadors, canviant la lletra per convertir “la copa” en “un rom amb cola” i sota el títol Boig x tu.

La primera escena del vídeoclip està gravada al pub Wild Geese. També es reconeixen els dos cantants, Sneaky Flex i Pol Giancana, pel Centre, al Carrer Duran i Sors, a davant de la Bassa o a l’estació d’autobusos. El vídeo acaba amb escenes de l’actuació del grup en aquesta edició de l’Embassa’t, on van omplir l’amfiteatre del Parc Catalunya.

La cançó forma part de l’àlbum Sempre Joves x 10, que també inclou Atracció Magnètica, amb Mushkaa, Isinonia, Quan em tornes a mirar i Com ho fas.