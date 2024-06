Les botigues podran obrir diumenge a Sabadell: consulta el calendari

No és estrany passejar aquests dies per Sabadell i trobar cartells de Rebaixes als aparadors de les botigues. Tradicionalment, el període de descomptes als comerços a l’estiu estaven restringides des de l’1 juliol fins a finals d’agost, però des de l’alliberament de les campanyes que va fer el Govern espanyol el 2012 cada companyia estableix les seves dates. Per això, molts establiments ja atrauen els compradors amb preus més baixos.

Aprofitant el tret de sortida de les rebaixes, les botigues de Sabadell podran obrir excepcionalment aquest diumenge, 30 de juny, en un dels dies festius del calendari que permetran l’obertura comercial. Aquesta circumstància es repeteix en altres dates assenyalades aquest any, com el 7 de gener o tal com passarà durant diversos diumenges consecutius del mes de desembre, aprofitant la campanya nadalenca.