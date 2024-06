Amb només cinc anys, en Xavi Bertran (Sabadell, 1995) ja feia les seves primeres passes com a artista. A una escola d’art de la Concòrdia, es va deixar inspirar per la mosaïcista Dolors Simó, i va descobrir aleshores l’expressió a través de l’art. Pintura, escultura, ceràmica, fotografia, vídeo… Ha fet un tast de l’art en qualsevol de les seves formes. “L’art permet plasmar el nostre món interior, donar-li forma, transformar-nos, és una manera de purgar l’ànima”.

La seva creació més recent, les criatures de l’oceà, unes escultures que planteja exposar a Sabadell, però no vendre. “En un viatge a les Maldives, em vaig deixar captivar per la vida marina. I vaig decidir donar forma a aquella experiència”, recorda. Ara, les peces reposen sobre el seu piano, art sobre art.

Elabora les seves obres a mà, és amant de l’escultura i les modela a ull, observant fotografies dels animals o figures que vol representar, dona forma a una bola d’argila per convertir-la en art. I és que la seva mirada s’ha vist impregnada no només per la seva sensibilitat i la forma d’apreciar la vida i la bellesa, sinó també per la quantitat de cultures de què s’ha xopat. Va estar anys venent les seves creacions al Hippy Markets d’Eivissa, però també ha començat el seu projecte de fer la volta al món per càpsules. Ja ha viatjat a països com Filipines, Indonèsia, Tailàndia, Sri Lanka, Panamà, Mèxic, Nicaragua, Costa Rica i alguns estats de Nord Amèrica.

“No em puc estar quiet. M’agrada explorar, fer, descobrir”, expressa. Amb poc més de 20 anys va muntar la seva pròpia empresa de fotografia de boda. “Captar l’essència dels nuvis, crear la història, llegir el seu tarannà… és molt maco”. I també ha viatjat arreu del món per a treballar com a fotògraf: “Ens han escrit nuvis de França, Texas, Argentina o parelles internacionals que venen aquí a casar-se”, diu.

En Xavi sempre ha volgut ser director de cine i ha trobat el seu espai amb la fotografia de bodes, que li permet “crear històries i petites pel·lícules”. I la seva habilitat per l’audiovisual i pel relat l’han convertit en influencer, amb milers de seguidors a Tik-Tok. Ell narra, construeix històries a través de l’escultura, la fotografia, el vídeo i el seu contingut a les xarxes socials. Dona forma al relat, el capta, l’edita, l’exposa. Prengui forma de vídeo, de fotografia o d’escultura.