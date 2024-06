Aquest dissabte a la tarda, una persona ha resultat ferida en una baralla després de patir un apunyalament al carrer de Florit, al barri de Can Puiggener. La víctima ha estat traslladada d’urgència a l’Hospital Parc Taulí i actualment no es pateix per la seva vida.

El succés hauria provocat gran crispació entre els familiars de la víctima que s’haurien aglomerat a les portes de l’hospital provocant moments de gran tensió, segons informa Guillem Ramos-Salvat al seu compte d’X. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets.