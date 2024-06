Aguirre i l’assassí de Sansa

[Jordi Serrano, Historiador i rector emèrit de la UPEC]

El jutge Joaquin Aguirre diu que Puigdemont va pactar amb Putin per tal que enviessin vaixells destructors de guerra russos amb 10.000 soldats armats fins a les dents. M’imagino que vindrien amb tancs i artilleria. No diu res de míssils, ni drons, però el que és més probable és que també en portessin. El Kalàixnikov usat a Girona igual ve d’aquesta operació, no ho he pogut confirmar. El jutge va anomenar el 2020 aquesta investigació amb el nom de Vóljov i va fer 21 detencions i 31 registres. Resulta que és el nom d’un riu on hi va haver una batalla en què va participar la División Azul l’any 1941.

Els soldats franquistes que van anar a donar suport a les Waffen-SS al setge de Leningrad, lloc on van morir dos milions de persones de gana. El tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena estava al capdavant de la investigació. Era l’individu que insultava a les xarxes la gent que investigava. Grande-Marlaska el protegeix. Només pel nom de l’operació a Alemanya haurien destituït Baena i el mateix jutge l’expulsarien de la professió.

D’altra banda, suposo que per l’OTAN que ataquin un port seu, Barcelona, és motiu per declarar la tercera guerra mundial. Ni més ni menys. Sembla mentida que les revelacions del jutge Aguirre hagin passat desapercebudes per la premsa internacional. La CNN no hi ha dedicat cap referència. Inaudit. El món està a punt de la tercera guerra mundial, i última, i ningú al món diu res de res. La gent es pregunta: i Carles Porta què hi pinta en tot això? Molt, molt. De fet, Aguirre el vol tancar a la presó per sempre més perquè sap qui va matar Sansa. És el que Porta va deixar entreveure al’entrevista que li va fer Albert Om. No cal ser molt llest per saber qui és l’assassí de Sansa. Crec que us he donat prou pistes perquè ara per fi, us adoneu d’una cosa.