Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Iniciem el mes de juliol amb la mirada posada en el cap de setmana. Què ha passat en les últimes hores a Sabadell?

La benvinguda de la primavera ha arribat al principi de l’estiu. L’ajornament de la data inicial a l’abril ha fet que la Festa Holi s’hagi celebrat diumenge a Sabadell. El canvi ha afectat la participació que ha baixat de forma significativa respecte a anteriors edicions a la ciutat.

L’Agrupació Andalusa San Sebastián dels Ballesteros va celebrar aquest dissabte la festa de cloenda de la temporada als afores de la Masia de Can Rull. Amb alegria, comèdia, música i folklore, els prop de 200 assistents van passar una gran nit.

Agents cívics contra el soroll de l’oci nocturn. Veïns del Centre de Sabadell, agrupats sota la plataforma Soroll Nocturn, proposen la contractació d’agents cívics per a combatre els problemes de soroll a les nits i una sonometria per mesurar l’abast de les molèsties.

Aquest dissabte a la tarda, una persona va resultar ferida en una baralla després de patir un apunyalament al carrer de Florit, al barri de Can Puiggener. La víctima va ser traslladada d’urgència a l’Hospital Parc Taulí i actualment no es pateix per la seva vida.

Les pluges estan sent les grans protagonistes de les últimes hores a Sabadell. Després de la tempesta del passat dissabte, la setmana ha començat igualment amb inestabilitat i ruixats a la ciutat.