La Fundació del Banc Sabadell premia els investigadors Elvan Böke i Manuel Delgado

La Fundació Banc Sabadell ha atorgat aquest dimarts el XIX Premi a la Investigació biomèdica a la biòloga i investigadora Elvan Böke i el VIII Premi a les Ciències i Enginyeria a l’ambientòleg i investigador Manuel Delgado Baquerizo. Aquests guardons representen un segell d’excel·lència que posa en valor i que tracta de visibilitzar els treballs dels premiats, alhora que ofereix un impuls a la seva destacada trajectòria científica.

El president del Banc Sabadell i també de la Fundació de l’entitat, el banquer sabadellenc, Josep Oliu, ha anunciat aquest matí, des de l’auditori Welcome Hub de l’entitat, els noms dels investigadors als quals el jurat ha decidit atorgar els guardons. Aquestes dues iniciatives, juntament el Premi a la Investigació Econòmica i el Premi a la Sostenibilitat Marina formen part del compromís de la Fundació Banc Sabadell per reconèixer el millor talent investigador i donar rellevància a l’impacte de les seves línies de recerca per al progrés i benestar de les persones. “Aquests premis un reconeixement a la gran tasca que duen a terme els nostres científics i els dona la visibilitat que mereixen. Sense cap dubte, els premis que atorguem des de la Fundació Banc Sabadell ja són un referent en el món científic en l’àmbit nacional i internacional”, ha defensat Josep Oliu.

La biòloga i investigadora del Centre de Regulació Genòmica (CRG), Elvan Böke ha estat guardonada pels seus descobriments sobre l’envelliment dels ovòcits i el seu potencial impacte en l’àmbit de la fertilitat i la reproducció. “Les dades mundials mostres que més del 25% dels problemes de fertilitat femenina són inexplicables, la qual cosa assenyala una gran bretxa en la nostra comprensió de la reproducció femenina. En el nostre grup ens esforcem per ajudar a omplir aquesta bretxa mitjançant la nostra investigació”, ha explicat Böke.

Per la seva banda, l’ambientòleg i investigador a l’Institut de Recursos Naturals i Agrobiologia (IRNAS-CSIC), Manuel Delgado, per les seves contribucions sobre el bioma del sòl, en un context de canvi climàtic global. “Els sòls són un recurs no renovable. El 95% dels nostres aliments depèn directament i indirectament del sòl, i, tanmateix, un de cada tres sòls ja es troba degradat. La investigació del meu grup se centra en proporcionar coneixement innovador sobre el bioma del sòl en un context de canvi global”, ha destacat Delgado.