La inserció laboral a Atendis frega xifres de rècord a Sabadell

62 nous contractes a empreses de Sabadell i entorns, 32 professionals que renoven, 10 nous contractes a centres especials de treball (CET) a persones amb discapacitat intel·lectual i quatre persones que han superat unes oposicions.

El servei d’inserció laboral d’Atendis, Taina, ha assolit unes “molt bones xifres”, amb un centenar d’usuaris atesos l’any 2023 i una elevada taxa d’inserció de l’entitat, segons es desprèn de la memòria anual d’Atendis. També s’han aconseguit mantenir més d’una trentena de contractes. I és que un dels principals reptes d’Atendis és donar sortida laboral a les persones amb diversitat funcional. Atendis, amb el seu servei laboral, ofereix orientació, formació, pràctiques en empresa, recerca de feina, borsa de treball, i seguiment i suport en la relació laboral.

Busquen un nou espai residencial

El servei laboral és una de les grans potes de l’entitat, com també ho és l’atenció a persones amb discapacitat a centres de dia o residències. “Volem créixer per solucionar les nostres pròpies necessitats i també poder oferir més places que facilitin reduir les llistes d’espera”, exposa Josep Suàrez, president de l’entitat. Després d’anys de converses amb l’Ajuntament de Sabadell, es busca una solució per aconseguir un nou espai residencial. Estan cercant un terreny municipal que l’Ajuntament els pugui cedir per a construir més places residencials.

I és que la necessitat d’habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual és “un problema que va in crescendo”: les quatre residències d’Atendis (145 places) i el centre de dia (36) tenen capacitat per a 181 persones. Però la llista d’espera al Vallès és elevada: segons les darreres dades, hi ha unes 250 persones amb discapacitat intel·lectual esperant a accedir a una llar residència a la comarca i unes 130, a un centre residencial. “Hem de buscar nous espais”, exposen.