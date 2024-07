Cinc patis escolars de Sabadell romandran oberts per a infants i joves tot l’estiu. La iniciativa vol donar ús de les instal·lacions encara que el curs ha acabat; per oferir espais de lleure a les famílies del barri. Els espais són gratuïts, compten amb monitors i no precisen reserva.

PATI DE L’ESCOLA JOAQUIM BLUME

De dimecres 5 de juny de 2024 a diumenge 25 d’agost de 2024, de 18.30 a 21 h

PATI DE L’ESCOLA ESPRONCEDA

De dimecres 5 de juny de 2024 a diumenge 25 d’agost de 2024, de 18.30 a 21 h

PATI DE L’ESCOLA SANT JULIÀ

De dimecres 5 de juny de 2024 a diumenge 25 d’agost de 2024, de 18.30 a 21 h

PATI DE L’ESCOLA JOAN MONTLLOR

De dimecres 5 de juny de 2024 a diumenge 25 d’agost de 2024, de 18.30 a 21 h

PATI DE L’ESCOLA TARLATANA

De dimecres 5 de juny de 2024 a diumenge 25 d’agost de 2024, de 18.30 a 21 h

Els patis tenen una sèrie de normes d’ús, com per exemple que els menors de vuit anys han d’anar acompanyats d’un adult. Les persones que s’hi apropen poden accedir a les activitats programades o jugar pel seu compte. La programació està penjada a l’entrada de cadascun dels patis o en un lloc visible de l’espai.