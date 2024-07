Tensió al debat sobre la taxa de residus a Sabadell

Per què la nova taxa de residus? Qui ha de pagar què? Els grups municipals de Sabadell coincideixen que cal fomentar el reciclatge i que s’ha d’impulsar un model personalitzat que premiï els contribuents que separin correctament, per a pagar una taxa en funció del nivell de reciclatge, unes reflexions compartides en el debat organitzat per la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS). Un debat que ha estat marcat per diversos moments de tensió per la presència de membres i regidors del partit d’extrema dreta, que no havien estat convidats al debat, i alguns veïns que han volgut expressar el seu malestar, en un debat que finalment ha quedat interromput per la tensió entre els assistents.

El portaveu del PSC, Pol Gibert, ha exposat que aquesta nova taxa no té en compte si el contribuent recicla o no ho fa i es calcula segons la renda. “S’ha de buscar la manera d’aconseguir que es pagui una taxa personalitzada, segons el nivell de reciclatge”. Sabadell és la ciutat del Vallès que menys recicla, per això els contribuents paguen més.

Santi Valls, des d’ERC, sosté que “no tenim un bon model de reciclatge” i considera també que cal “abocar esforços administratius també per als productors”. Una reflexió compartida pel portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, que sosté que “la UE ha de fer més esforços en posar la mirada en la responsabilitat dels productors i distribuidors”. Matas també considera que “calcular de forma individualitzada amb sistemes inteligents el nivell de reciclatge”.

ERC i la Crida també recorden que el 2027 s’acaba el contracte de recollida i tractament de residus amb Smatsa i cal treballar el nou model. “Hi ha necessitat d’aplicar incentius i bonificacions al reciclatge, a banda d’ampliar la tarificacio social”.

D’entre les propostes, el líder de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena demana una moratòria de la taxa, fer un estudi de costos i veure què costa el servei. També proposa un sistema de bonificacions en funcions de la renda, del nivell de reciclatge i l’autocompostatge i model porta a porta dels eixos comercials i sistema de contenidors intel•ligents.

També Cuca Santos (PP) reclama models “més equitatius” i “sistemes com ara programes d’incentius i recompensa per reciclatge”.

Per què la nova taxa?

I és que els sabadellencs ara han de pagar dues taxes de residus: la municipal i una nova, que l’Ajuntament ha delegat al Consell Comarcal i que és obligada per la Unió Europea. La primera serveix per assumir la recollida i transport de les deixalles i, la segona, pel tractament de la resta, l’orgànic i els voluminosos. Com menys es recicli, major cost tindrà el tractament i, per tant, més cost haurà d’assumir el contribuent.

La mesura, però, no és decisió de l’Ajuntament de Sabadell. Es tracta d’un impost que ja existia i assumien els ajuntaments, però ara ho ha de pagar el contribuent a partir de les directrius de la UE via la Llei de residus per una economia circular. Això fa que des d’aquest 2024, veïns de quatre municipis del Vallès Occidental –entre ells, Sabadell– hagin de començar a abonar la taxa al Consell Comarcal. En aquest sentit, la FAVS reclama explicacions, i proposa una rebaixa de la pressió fiscal, abaixant per exemple, l’impost sobre béns immobles (IBI) o la taxa de residus municipal. Sabadell és la ciutat del Vallès que menys recicla, per això els contribuents paguen més que altres ciutadans de municipis propers.

Després que el Consell Comarcal -en acord amb la Diputació de Barcelona- anunciés l’ampliació del termini de pagament voluntari del rebut, ara el síndic de greuges de la ciutat, Josep Escartin, ha proposat que es pugui fraccionar el tribut de cara al 2025. I l’Ajuntament s’obre a treballar amb l’ens supramunicipal per estudiar la proposta, que permetria fraccionar els rebuts de caràcter periòdic dins de l’any sense interessos de demora.