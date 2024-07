Un jove de 18 anys va ser enxampat la passada mitjanit circulant per Sabadell amb un ciclomotor tot i no haver-se tret mai el carnet de conduir. L’escena va tenir lloc al carrer de Marià Aguiló, al barri de Gràcia.

En aturar-lo, els agents de la Policia Municipal van comprovar que el jove no disposava de permís de conduir per no haver-lo obtingut mai. Posteriorment, van instruir les corresponents diligències judicials i van immobilitzar el vehicle.