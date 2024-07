Aquest cap de setmana el barri de la Roureda celebra els seus dies grans amb diverses activitats. Tot en una cita que enguany s’ha centrat en la població gran i els infants. “La nostra festa no ha canviat gaire, el nostre barri es singular i té una festa major singular”, exposa Ramon Burgués, president de l’associació de veïns de la Roureda. El programa ha canviat molt poc. “El festival de gent gran s’ha mantingut al llarg de tots els anys. La festa escuma és més nova, i s’ha perdut el campionat d’escacs”, afegeix.

I és que el barri tampoc ha canviat gaire: es va crear en dues fases, entre els anys 1970 i 1980. I no ha canviat ni urbanística ni poblacionalment, segons Burgués. “Les famílies s’han quedat, son fills del barri”, exposa. Enguany, com a tret característic, l’associació bufa 50 espelmes i ho celebren sota la frase cèlebre d’Antonio Machado ‘caminante no hay camino, se hace camino al andar’.

Properament,amb el nou complex de la Gent Gran de la Roureda, el barri tornarà a créixer urbanísticament després de dècades. En aquest sentit, la festa està molt orientada a homenatjar les persones que al llarg dels 50 anys han treballat pel barri anònimament –o no– des del futbol, veïns, escoles…. Així, divendres es destina la festa a la gent jove, dissabte amb més activitats infantils i, diumenge, com és habitual, el festival de música pensat per a la gent gran de la Roureda. “Gràcies a la festa fem barri i fem una gran amistat amb veïns i col·laboradors. Hi ha un gran agermanament i concòrdia entre les persones que treballem per fer una festa reeixida”, sosté Burgués.

El programa d’activitats

Divendres 5 juliol:

18:00h Pedala i pinta. Plaça Llívia

20:00 h Majorettes Castellar.

22:30 h Maria Lamuela

Dissabte 6 juliol:

9.30h- Xaranga passacarrers

10.30h- Activitats infantils i sorpresa. Plaça Montellà.

18h – Activitats infantils.

22h – Rom cremat

22.30h- Orquestra. Pl Llívia

Diumenge 7 juliol:

9h- Majorettes Castellar.

10h- Xocolatada

12.30h – Festa Escuma

14h – Barbacoa

18 h- Festival de música a la plaça Llívia.