El CGPJ considera prioritària la reforma dels jutjats de Sabadell

La reforma dels jutjats de Sabadell, prioritària. Així ho ha expressat el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que considera en un informe que l’ampliació de l’equipament de la ciutat, pendent des de fa dècades, hauria de tirar endavant. Defensa que es doni més espai als jutjats de primera instància de Sabadell, un dels que té més causes del país, i també demana millores als equipaments de Terrassa, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Girona, Lleida, Tarragona, així com dos jutjats mercantils a Barcelona i un altre a Tarragona. En total, fixa 35 accions prioritàries a Catalunya, la comunitat autònoma on en demana més.

El Govern de la Generalitat, ara en funcions, va presentar l’any passat les obres per ampliar els Jutjats de Sabadell. Els treballs tindran un cost de 23 milions d’euros i s’allargaran fins al 2029, previsiblement. Justícia ja havia descartat construir un nou equipament pel seu cost, que voltava els 50 milions d’euros i pel llarg termini de les obres. Però sí que contempla les obres de reforma integral.

El projecte d’ampliació preveu la compra i reforma de més plantes de l’edifici de l’Eix Macià, però també la remodelació dels espais actuals. Els Jutjats de Sabadell passarien a guanyar pràcticament un 30% més d’espai, amb un total de 18.822 metres quadrats, dues plantes més i sis noves sales de vistes, una d’elles destinada a macrocauses judicials. També cal afegir el condicionament de la nova planta de Fiscalia i la reorganització de la planta setena.

On més es contempla?

L’informe del CGPJ també assenyala la necessitat d’un nou jutjat social a Reus i nous jutjats de primera instància i instrucció a Arenys de Mar, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Gavà, Igualada, Manresa, Mollet del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Vic, Figueres, Olot, Santa Coloma de Farners, Cervera i Valls.