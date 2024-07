Cal Jepó acollirà, un any més, la majoria de les activitats, enguany, però, concentrat només entre divendres i dissabte. Una de les activitats principals tindrà lloc avui, la botifarrada, havaneres i ball. Però els actes continuaran dissabte amb activitats tradicionals: cucanyes, concurs de dibuix i xocolatada, animació pels més petits, un partit de futbet… Com a novetat, enguany diumenge no hi haurà cap celebració perquè la festa s’ha concentrat en dos dies. Hi haurà menys actes que altres anys, però esperen que en la propera edició es puguin fer noves activitats. Destaca el tradicional partit de solters contra casats.

Què ens han dit?

“La festa és un punt de retrobada entre amics i veïns, per a enfortir les relacions veïnals” Conxita M., veïna del barri d’Hostafrancs.

“És una festa petita, però dona vida al barri” Jaume, veí del barri d’Hostafrancs.

El programa d’activitats

Divendres 5 juliol:

21.30h – Botifarrada

22.30h – Havaneres amb el grup PORT BÒ.

00.30h – Ball amb DJ David.

Coca, cava, i cremat

Dissabte 6 juliol:

18h- Cucanyes, concurs de dibuix i xocolatada

19h- Animació infantil amb Jaume Barri

20.30h- Partit de futbet Casats contra Solters.

21h – Concert de Corals. Coral de Viola i Coral Estrella Daurada.