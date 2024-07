Salvador Illa: “Hem transformat Sabadell i aspirem a fer-ho a Catalunya”

“Sabadell i Castellar del Vallès s’han transformat pas a pas, no en un dia. Transformem pobles i ciutats, i ara aspirem a fer-ho a Catalunya”. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reivindicat el municipalisme dels socialistes al Vallès en el congrés de la formació celebrat aquest divendres a l’hotel Exe Campus de Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès.

Illa vol exportar el mateix tarannà dels PSC als ajuntaments del Vallès al Govern de la Generalitat. Les negociacions per formar un nou executiu continuen entre socialistes i ERC “de manera discreta”, ha afirmat Illa, que recorda que l’objectiu final és un “pacte de progrés” amb republicans i comuns que “generi estabilitat, sigui transversal i permeti mirar endavant”.

El congrés ha servit per unificar les dues federacions del PSC que existien fins ara al Vallès, una amb seu a Sabadell i l’altra a Terrassa. La majoria de la militància (98%) ha decidit que els socialistes passin a tenir una sola estructura política en un territori cabdal per a la formació política. En les últimes eleccions catalanes, el Vallès Occidental va ser la tercera comarca amb més vot socialista, només per darrere del Barcelonès i el Baix Llobregat.

La nova comissió executiva a la comarca estarà liderada pel diputat sabadellenc al Congrés dels Diputats, Paco Aranda, que serà el primer secretari del partit. “Recorrerem tota la comarca i treballarem mà a mà amb tots els municipis, siguin grans o petits”, ha afirmat amb l’objectiu de “posar el Vallès Occidental al mapa”. Aranda ha agraït la presència d’Illa en el congrés i s’ha mostrat convençut que serà el pròxim president de la Generalitat, “sense cap mena de dubte”.

Encara dins l’estructura del partit, la terrassenca Eva Candela serà la número 2 del PSC al Vallès. A banda, dues regidores socialistes de Sabadell també tindran una responsabilitat dins del partit: Montse González (Treball i Indústria) i Sonia Sada (Formació).

L’alcalde de Cerdanyola del VCallès, Carlos Cordon, ha estat l’encarregat de presidir el congrés, on també ha assistit l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, així com representants polítics del PSC procedents d’altres territoris. La trobada també ha comptat amb la presència de representants de Pimec i de CCOO.