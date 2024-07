El teu defensor: “El carrer de Gomera està fet un desastre”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a [email protected]

El David, un lector del Diari, ha contactat amb El Teu Defensor per a per expressar el seu malestar i el dels seus veïns del carrer Gomera de Sabadell (els Merinals), i lamenten que es troba en molt mal estat. “ És el carrer on m’he criat, on he jugat amb els meus amics i germans, on tenen un pis els meus pares i que encara hi viuen”, contextualitza.

Segons els veïns, el problema resideix en el fet que el ferm està fet malbé i, tot hi haver enviat diversos e-mails a l’Ajuntament i l’app Espai Públic, “ens respon que no poden fer res perquè hi ha un percentatge de titularitat privada, que molts veïns desconeix i és molt difícil posar-los d’acord”, expressa en David. El veí vol aclarir en quina situació es troben i reclama una resposa a l’Ajuntament. “Aquesta deixadesa fa que sigui perillosa passar per aquest carrer sense que puguis caure, e viu molta gent gran”, exposa el veí. “La titularitat és privada però passa qualsevol cotxe i la fa servir tothom?”, diu.

“S’està mirant si fer-ho públic”

Efectivament, com ha corroborat l’Ajuntament, es tracta d’un carrer privat i, per tant, “no ens en podem fer càrrec des de les arques municipals”, especifiquen fonts municipals. Malgrat això, les mateixes fonts asseguren que “s’està mirant si hi ha vies legals per fer-lo públic i així poder actuar”.

De fet, almenys una vintena de carrers aparentment municipals no són de titularitat pública. Són espais privats, però oberts als vianants: malgrat que pertanyen a un propietari –a una comunitat de veïns, a l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat o a l’empresa municipal d’habitatge de Vimusa–, tothom hi pot accedir. Aquesta figura urbanística té lletra petita: el manteniment de l’espai i la responsabilitat legal recau sobre els propietaris.

Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació ‘Sabadell Espai Públic’, on qualsevol ciutadà pot registrar-se i informar de qualsevol situació que tingui lloc a l’espai públic de la ciutat. D’altra banda, també es pot contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en tots els àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració dels drets de la ciutadania.