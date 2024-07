El sabadellenc Pol Gibert fa el salt a la direcció del PSC al Parlament

Canvis al PSC al Parlament amb noms sabadellencs. Els socialistes han anunciat aquest dilluns els membres de la seva direcció a la Cambra catalana amb noves incorporacions. Entre aquests hi ha el diputat i tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, que en la passada legislatura fou portaveu del grup a la comissió d’Empresa i Treball.

Gibert, número 7 de la candidatura socialista per la demarcació de Barcelona, fa ara aquest pas endavant després de nou anys d’experiència com a diputat i portaveu en diferents comissions.

“Agraeixo la confiança i assumeixo aquesta nova tasca amb la voluntat de treballar per la comarca i pel conjunt del país, tenint com a prioritat recolzar un govern progressista presidit per Salvador Illa”, ha afirmat Gibert, que es mostra convençut que la investidura d’Illa tirarà endavant: “Catalunya i el Vallès necessiten un nou rumb per posar els serveis públics al dia i al servei de la ciutadania”.