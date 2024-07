“A mi m’agrada venir aquí, em sento content, em sento útil i tranquil”. L’Antonio s’apropa cada dilluns amb la seva cadira de rodes a l’escola bressol de Can Puiggener per convertir-se en un professional més del centre. “Fem com de monitors, ajudem els nens i nenes amb el que necessiten o juguem amb ells”, afegeix. Tot sorgeix d’una iniciativa que van engrescar el centre ocupacional TEB Vallès i el CEIF Can Puiggener per establir connexió entre infants i persones adultes amb diversitat funcional. Ja fa uns mesos que l’Antonio, l’Eva, el Miquel, el Valentín i la Maite visiten l’escola bressol per brindar suport; i tant mestres de l’escola com psicopedagogs de TEB apunten que el resultat ha estat molt gratificant.

Sobre TEB Vallès, es tracta d’una cooperativa que treballa per oferir una vida inclusiva a persones amb diversitat funcional.

“Al principi, a alguns dels infants els va sorprendre l’arribada de noves persones adultes, però l’evolució i la confiança ha sorgit de forma molt natural”, detalla Rubén Rubio, mestre d’educació infantil. “El resultat és molt bonic: sempre hi ha algun infant damunt la falda de l’Antonio o movent la seva cadira de rodes, el Miquel juga amb ells a construccions o la Maite sempre agafa nines i es posa a jugar”, afegeix Rubio. I a ulls de l’Antonio també és així. “A mi m’agraden molt els infants i ens hem agafat molt ‘carinyo’ els uns als altres; quan arribo ja venen ràpidament cap a mi”, diu.

Va ser idea d’un pare del centre

Marc Muñoz, psicopedagog del centre ocupacional TEB Vallès, va proposar a la llar d’infants de Can Puiggener, on aprèn el seu fill, fer una col·laboració per eliminar les etiquetes contra les persones amb discapacitat. “Aquesta és una forma de posar en valor que aquest col·lectiu de persones poden treballar de forma ordinària com qualsevol altra persona”, explicava en una entrevista quan tot just arrencaven les primeres sessions a Sabadell.

Els objectius s’han complert, detalla el mestre d’infantil Rubén Rubio: “Hem vist que els infants tenen una mirada completament neta, sense prejudicis”. Assegura que “és una sort” treballar amb infants “perquè ens ajuden a veure-ho tot amb una mirada molt més transparent”, conclou.

El projecte es portarà a més centres

El projecte ha funcionat i ara la idea és replicar-lo a altres centres. Ja que TEB Vallès té seu a Castellar del Vallès, el projecte es durà el proper curs a escoles bressol castellarenques per poder ampliar els participants. A banda, s’ha assegurat la continuïtat també a l’escola bressol de Sabadell, almenys fins a finals del següent curs.

[FOTOS: DAVID CHAO]