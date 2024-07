“Està tot abandonat, sense vigilància ni cura de cap mena. Som nosaltres els únics que vetllem per la conservació del lloc. La sensació és que per a l’Ajuntament és com si la Torre d’en Feu no existís”, explica l’Aleix González, membre de l’Associació Cultural Can Feu.

A Sabadell hi ha cinc béns culturals d’interès nacional (BCIN), el màxim grau de reconeixement d’un edifici protegit. La Casa Duran, la torre Berardo, el molí de Mornau, el Casal Antoni Casanovas (seu del Museu d’Història) i la Torre d’en Feu. Aquest últim va ser adquirit per l’Ajuntament l’any 2018 i el 2023 es va aprovar el projecte de restauració del lloc. No obstant això, avui dia tot continua igual i la situació cada vegada és més preocupant.

La primera licitació, deserta

La licitació de les obres va sortir a concurs el passat mes de gener, però va quedar deserta. “Algunes empreses es van interessar, però el benefici en un espai així és molt poc i no aposten. Jo penso que s’hauria de licitar tot el conjunt de les obres”, afirma González. La previsió municipal estima el cost total de la restauració del castell en uns 2,2 milions d’euros per assegurar la supervivència i consolidació de l’edifici.

De moment, però, les obres pressupostades i que havien sortit a licitació són les de la primera fase i se situen per sota del mig milió d’euros. Una partida que ajudaria a mantenir l’edifici posant petits pegats a les zones més afectades, però les actuacions previstes es troben aturades. En el pròxims mesos es treurà a concurs la segona licitació que encara no té una data de llançament concretada, segons apunten des de l’Ajuntament. “La part bona és que sabem que els diners hi són, però es va allargant i fins que no estigui tot tancat, és complicat ser optimista. Fins que no veiem les bastides i els obrers a la zona no hi creurem”, admeten des de l’Associació.

Les obres, en la seva primera fase es cenren en les cobertes i els sostres exposats a agents atmosfèrics, incloent la restauració de la torre principal, la capella de la verge de Montserrat, l’elevador d’aigua i l’enderrocament d’un cobert. Hi ha altres elements, però, que es troben en un estat de deteriorament total i, fins i tot, podrien caure si no s’hi actua ràpidament. Una de les zones més afectades és la teulada principal que té diversos forats i quan plou, fins i tot provoca inundacions a l’interior. Les actuacions, en aquesta zona, estarien previstes per la segona fase i suposarien un cost de gairebé un milió d’euros. En la mateixa situació es troben les baranes laterals que serien carn d’enderrocament si no es restauren pròximament, les escales que porten cap al terrat que estan podrides i impossibiliten accedir al punt més alt de l’edifici o les torres que es troben molt malmeses i corroïdes.

Punt habitual de vandalisme

A part de l’estat del castell, la cura i sensació que fa l’entorn també preocupa molt a l’associació que afirma que l’espai s’ha convertit en un lloc recorrent per a fer actes vandàlics i fins i tot trencar o robar elements de l’interior i exterior de la Torre. Les pintades a les parets de l’edifici són una constant, però fins i tot alguns ho han portat més enllà. “Fa un temps un grup de joves va entrar i va trencar tres trams de barana fins a fer-la caure al pati. En total, 90 metres. Tenim un vídeo del succés i és demencial perquè és simplement trencar per trencar. Van avisar als pares i es va quedar en res. Cada dues setmanes, més o menys, estem avisant a la policia per algun problema d’aquest tipus. És una constant”, subratlla González.

Els últims actes vandàlics patits van succeir aquest mateix diumenge, quan van localitzar una mena de tela situada en una de les finestres, suposen que per intentar saltar a l’interior de la Torre, i també van veure el trencament d’una de les tanques situada al contorn del castell i que va provocar una obertura per on accedir a l’interior amb facilitat. L’equip de manteniment municipal ja està reparant la tanca afectada per tornar a tancar l’accés. “Algú hi va estampar el cotxe, no sabem si volent o no, i ara hi ha un espai per on poder entrar fàcilment”, diu.

Demanen seguretat i vigilància

És per això que els defensors i amants del lloc demanen amb urgència seguretat i vigilància per evitar l’accés a l’indret i la destrucció del que queda a l’històric edifici. Però asseveren que sempre que ho han proposat s’han trobat amb la negativa de l’Ajuntament. “Hi ha zones que estan totalment vandalitzades. Actualment, l’interior està completament buit, alguns sostres han caigut, s’han endut aixetes, han arrencat marbre de la llar de foc… Tot això ha passat en els últims sis anys, des que l’Ajuntament va adquirir l’edifici, i quan els demanem que posin seguretat, ens diuen que és massa car i que no és necessària”, reflexionen l’Aleix i l’Elisabet de l’Associació.

Des del consistori asseguren que, malgrat els últims incidents, des dels primers actes d’incivisme i vandalisme al lloc, es va reforçar la vigilància. No obstant això, de moment, no contemplen la possibilitat de col·locar-hi una alarma per controlar l’accés al castell.

En un futur, la intenció és convertir la Torre d’en Feu en un lloc accessible amb diverses millores que facin recuperar un element que podria ser molt important a la ciutat. Els membres de l’Associació Cultural Can Feu han anat guardant alguns elements amb l’esperança que un dia puguin tornar al seu lloc d’origen i convertir l’espai en què es mereix. De moment, es conformen amb les visites guiades que fan el primer diumenge de cada mes a l’exterior del castell, explicant la història i curiositats del lloc.