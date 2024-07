788 abandonaments en un any

El 2023 van arribar 788 animals a la Lliga Protectora de Sabadell. L’abandonament i les arribades de gats i gossos a Sabadell retrocedeixen considerablement en un any (-18%), però les xifres continuen sent elevades per la capacitat del refugi, tal com expliquem a la pàgina 18 d’aquesta edició. De la mateixa manera que ho han fet els abandonaments, també s’ha reduït el nombre d’adopcions. No hem de passar per alt que hi ha gossos que tenen una sortida molt complicada.

Estem parlant d’aquells que són considerats com a potencialment perillosos i els que tenen una edat avançada, tal com expliquen des de la protectora, a qui reconeixem una vegada més la seva feina incansable pel benestar de tots els animals.

Tenir un animal de companyia no és un caprici, és una responsabilitat que ha de durar tota la vida. L’abandonament no hauria de plantejar-se mai com a opció, perquè marca el present i el futur del gat o del gos. La majoria de les adopcions que es fan són de cadells i, per tant, abandonar un animal en la seva edat adulta és condemnar-lo per als dies que li resten. En aquesta línia, encoratgem totes les persones que vulguin tenir un animal de companyia que donin una segona oportunitat a un dels gats i gossos que hi ha a la protectora.