L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès estudiarà en els pròxims dies el següent pas en el cas de la segregació de Bellaterra, obrint la porta a tramitar la petició després d’anys encallat en un llarg procés judicial.

El consistori ha confirmat que ha estat notificat en les últimes hores de la resolució del Tribunal Superior de Justícia sobre el procés de segregació de Bellaterra iniciat per la Comissió veïnal Bellaterra és Sant Cugat. La sentència insta l’Ajuntament de Cerdanyola a iniciar l’expedient d’alteració del municipi presentat l’any 2019. Un fet que permetria la independència de Bellaterra, a l’espera de saber si suposaria directament l’annexió a Sant Cugat.

El govern municipal assegura que respecta la sentència judicial “sense tancar cap via” i durant el pròxim mes prendrà la decisió. En el cas d’admetre a tràmit la petició de segregació, aquesta serà debatuda i votada al ple de setembre. Cerdanyola disposa d’un mes per presentar un recurs davant el Tribunal Suprem o per contra, executar la sentència.

Satisfacció de la comissió

“És un procés que ha anat dilatant l’Ajuntament de Cerdanyola i al final el TSJC ens ha donat la raó. Ara hi ha la possibilitat que hi hagi un recurs de cassació, però és difícil que s’accepti perquè no hi ha cap sentència a Catalunya que amb la mateixa casuística s’hagi tirat endavant”, resumia la setmana passada Miquel Vázquez, president de la comissió bellaterrenca, un cop coneguda la resolució.

El cas es remunta al 2019, quan la Comissió Bellaterra és Sant Cugat -formada per veïns de Bellaterra- va impulsar una recollida de signatures per annexionar-se a Sant Cugat del Vallès i separar-se de Cerdanyola. L’acció va recopilar una majoria de firmes a favor del canvi, tal com ha corroborat el tribunal ara, però el procés va quedar aturat, immers en un procés judicialitzat que la setmana passada va viure el darrer episodi.